TCMB döviz rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 2,8 milyar dolarlık düşüşle 65,3 milyar dolara geriledi. Net rezervler ise 2,3 milyar dolar azaldı.
Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 11 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 287 milyon dolar düşüş ile 15 milyar 861 milyon dolar seviyesine geriledi. Dolar/TL’de yukarı yönlü hareketin yaşandığı geçen hafta piyasa oyuncuları kamudan döviz satışı yaşandığını belirtmiş ancak Merkez Bankası’ndan bir açıklama yapılmamıştı.
Merkez Bankası verilerine göre toplam rezervleri ise 11 Mart haftasında 1 milyar 397 milyon dolar azalarak 108 milyar 864 milyon dolara geriledi. 11 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 844 milyon dolar azalışla 65 milyar 336 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 4 Mart'ta 68 milyar 180 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 447 milyon dolar artarak 42 milyar 81 milyon dolardan 43 milyar 528 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 397 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolardan 108 milyar 864 milyon dolara indi.