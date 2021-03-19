TCMB, döviz ve altın swap faizlerini de yüzde 19'a yükseltti
Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık artışı döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarına yansıttı.
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Merkez Bankası, TLSwap piyasasında 3 Ay vadeli döviz karşılığı TLSwap ihalesi açtı. 2021-03-22 valörlü, 2021-06-22 vadeli ihalede tutar 1,5 milyar dolar olarak belirlendi.
Merkez Bankası döviz ve altın swap piyasalarındaki TRY Faiz/Getiri oranını yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti. TCMB, dünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 200 baz puanlık faiz artırımına gitmişti.