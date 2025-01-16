TCMB duyurdu! Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcuyla ilgili yazı yayınladı. Verilere göre kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki aya göre 797 milyon ABD doları azalarak 175,7 milyar ABD doları oldu.

Kısa vadeli kredi borcu arttı

Vadeye göre incelendiğinde ise bir önceki aya göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,6 milyar ABD doları azalarak 160,0 milyar ABD doları olduğu açıklandı. Kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 780 milyon ABD doları artarak 15,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon dolar

Finansal kuruluşların toplam borcunun 587 milyon ABD doları arttığı yer alırken finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,4 milyar ABD doları oldu. Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Bir önceki aya göre, finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon ABD doları artarken, finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 1,4 milyar ABD doları azalış göstermiştir.

Aynı dönemde finansal ve finansal olmayan kuruluşların borçlarının uzun vadede sırasıyla 149 milyon ABD doları ve 1,4 milyar ABD doları azalış; kısa vadede ise sırasıyla 735 milyon ABD doları ve 45 milyon ABD doları artış gösterdiği görülmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir.

160,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %59,2'sinin ABD doları, %33,3’ünün Euro, %2,6’sının Türk lirası ve %4,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 15,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %40,6’sının ABD doları, %16,3’ünün Euro, %39,3’ünün Türk lirası ve %3,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 1 yıla kadar olan vade dağılımı incelendiğinde, toplam borç tutarının 52,7 milyar ABD doları olduğu görülmektedir. Bu tutarın 33,3 milyar ABD doları bankalara, 14,7 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşlara, 4,7 milyar ABD doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara aittir."