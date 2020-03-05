TCMB: Ekonomide toparlanma sürdürülebilir hale gelecek

05 Mart 2020

Yatırımcı, ekonomist ve analistlerle gerçekleştirdiği Yatırımcı Toplantısı'nda bir sunum yapan TCMB, ekonominin 2019'un son çeyreğinde toparlanma gösterdiğini, çeyrek dönemdeki büyümede en büyük yönlendiricinin tüketin olduğunu, yatırım talebinin de iyileşme gösterdiğini belirtti.



TCMB, iç talebin yıllık büyümenin ana yönlendiricisi olduğunu da ifade etti. Ekonomik aktivitede toparlanmanın 2020 ilk çeyrekte de devam ettiğine işaret eden TCMB, imalat sekötründe istihdam ve yatırım görünümünde iyileşmenin genele yaygın olduğunu vurguladı.

Reuters: Kredi taleplerine karşı tedbirler uygulanabilir



Dünkü toplantıyla ilgili bir derleme servis eden Reuters, toplantıya katılan yatırımcıların ihtiyaç kredilerindeki talep patlamasına karşı alınan tedbirlerin en kısa sürede hayata geçirilebileceği yönünde mesajlar aldığına işaret etti. TCMB'nin Yatırımcı Toplantısı'nda şu değerlendirmelere yer verildi:



"Son veriler ekonomik aktivitede toparlanmanın devam ettiğine işaret ediyor. Ekonomik toparlanmanın devam eden dezenflasyon süreci ve finansal şartlarda iyileşmenin yardımı süre sürdürülmesi bekleniyor. Kredi büyümesinde ve bileşiminde gelişmeler dış denge ve enflasyona etkileri için yakından takip ediliyor.



Cari işlemler dengesinde ılımlı bir rotayı sürdürmek, makroekonomik politika karışımının kritik bir ögesi olarak değerlendirildi. Enflasyon bekleyişlerine, iç talep şartlarında ve üretici fiyatlarında gelişmeler çekirdek enflasyon göstergelerinde ılımlı bir trende katkı yaptılar.

Enflasyonun izlediği yörünge genel olarak yıl sonu enflasyon projeksiyonları ile paralel olarak değerlendirildi.



Cari para politikası duruşu öngörülen dezenflasyon patikası ile tutarlı olmaya devam ediyor. Sürdürülebilir bir dezenflasyon sürecini devam ettirmek ülke riskini düşürmeyi, uzun vadeli faizleri düşürmeyi ve güçlü ekonomik toparlanmayı başarmak için anahtar, önemli bir faktör"