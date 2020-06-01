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TCMB: Enflasyondaki düşüş için temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor

TCMB para politikası kurulu toplantı özetini yayımladı. Özet metninde enflasyondaki düşüş için para politikasında temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

TCMB: Enflasyondaki düşüş için temkinli duruşun sürdürülmesi gerekiyor
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TCMB para politikası kurulu toplantı özetini yayımladı.

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