TCMB faizi değiştirmedi: Sıkı duruş ‘uzun müddet’ devam edecek

Merkez Bankası, yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizinde bir değişikliğe gitmeyerek politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu.

Karar sonrası döviz kurlarında ilk tepki

Beklentilere paralel gelen faiz kararı sonrasında dolar ve euro kurlarına kayde değer bir hareketlilik yaşanmadı. Dolar/TL 7,37-7,38 düzeyinde; euro/TL ise 8,97-8,98 civarında değerleniyor.

TCMB önceki bir önceki toplantısında faizi beklentilerin üzerinde artırarak, yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 11,15, 12 ay sonrası için yüzde 10,53 ve 24 ay sonrası için yüzde 9,14 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin enflasyon beklentisi ise 2021 yıl sonu için yüzde 9,4 seviyesinde bulunuyor. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık yüzde 14,60 olarak açıklamıştı.

TCMB: Sıkı duruş ‘uzun müddet’ devam edecek



TCMB'den faiz kararı sonrası yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.



İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir. Salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. Diğer taraftan, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başlamıştır.



İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Kasım ve

Aralık PPK toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Öte yandan, uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmeler, bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır. Bu doğrultuda Kurul, 2021 yılsonu tahmin hedefini dikkate alarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiştir. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler kapsamında enflasyonun ana eğilimi ve fiyatlama davranışlarına ilişkin göstergeler, yayılım endeksleri, talep ve maliyet unsurları ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku içerisinde hedeflerle uyumu yakından izlenecektir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır.



Sıkı para politikası duruşunun, fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis etmesinin yanında, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.



TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

Piyasa beklentileri ne yöndeydi?

Reuters anketine katılan 20 kurumun 15'i Ocak ayında politika faizinin sabit tutulmasını, 5'i ise faizlerde artış bekliyor. Artış beklentilerinin üç tanesi 50, diğer ikisi ise 100 baz puan yönünde. Foreks anketine katılan 20 ekonomistin 16'sı faizin değiştirilmeyeceği, 4'ü ise artırım kararı alınacağını öngördü. Ekonomistlerden 2'si TCMB'nin Ocak toplantısında 50 baz puan, 2'si ise 100 baz puan faiz artırımı kararı alacağını tahmin etti. AA Finans'ın piyasa beklenti anketinde ise, 34 ekonomistin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor.