TCMB: Geniş para arzı M3, mayısta yıllık bazda yüzde 23,5 büyüdü

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, geniş para arzı M3, Nisan 2021 döneminde yıllık yüzde 21,2 büyümenin ardından Mayıs 2021 döneminde yıllık yüzde 23,5 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 27,5 olarak gerçekleşirken Mayıs ayında yüzde 26,9’a düştü.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Nisan 2021’de yüzde 34,1 iken Mayıs 2021’de yüzde 31,4 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Nisan 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artarken, Mayıs 2021 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 18,9 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Mayıs 2021’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık yüzde 23,5 oranındaki büyümede yüzde 14,5 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 7,1 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması yüzde 23,3’ü özel sektörden, yüzde 5,1’i genel yönetimden, yüzde 0,8’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 0,9’u net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 6,6 oranında azalış olarak katkı yapmıştır.