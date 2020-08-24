TCMB, GLP repo imkanı ile piyasaya 1 milyar TL verdi
Merkez Bankası, geç likidite penceresi (GLP) repo imkanı ile piyasaya 1 milyar TL verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geç likidite penceresi (GLP) repo imkanı ile piyasaya 1 milyar TL verdi.
Merkez Bankası sıkılaştırma adımları çerçevesinde ilk kez geç likidite penceresi ile fonlama sağladı.
En düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 11,91 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz ise %11,25 oldu
GLP TCMB'nin faiz koridorunda yer alan en yüksek fonlama aracı yüzde 8.25 seviyesindeki politika faizinin 3 puan üzerinde bulunuyor.
Kaynak: Reuters