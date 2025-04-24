TCMB ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası ile İkili Para Takası Anlaşması imzalandığını açıkladı.

"Yerel para birimi takasına imkân sağlayacak"

TCMB tarafından yapılan açıklamada, swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında azami 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacağı kaydedildi:

''Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası-Kazakistan tengesi ikili para takası (swap) anlaşmasını imzalamıştır.

Anlaşma, Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Vaşington’da imzalanmıştır.

Swap anlaşması, iki merkez bankası arasında azami 28 milyar Türk lirası veya 423 milyar Kazakistan tengesi değerinde yerel para birimi takasına imkân sağlayacaktır."

Anlaşmanın geçerlilik süresi 3 yıl

Açıklamada ayrıca, anlaşmanın geçelilik süresinin 3 yıl olduğu, ancak bu sürenin uzatılabileceğinin altı çizildi:

"Geçerlilik süresi 3 yıl olan anlaşma, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir.

Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır. Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir.''