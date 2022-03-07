TCMB, KİT'lere şubat ayında rekor döviz satışı yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen KİT'lere Şubat ayında verilerin tutulmaya başladığı 2014 yılından bu yana en yüksek döviz satışını gerçekleştirdi. Artan enerji maliyetleri ve uygulanan kur politikasında TCMB'nin belirleyici rolü ile birlikte ise bu imkan kullanımı rekor seviyelere ulaştı.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, KİT'lere geçen ay 5 milyar 368 milyon dolar döviz satışı yapıldı. Böylece, 2022 yılının ilk iki ayında KİT'lere döviz satışı 9 milyar 514 milyon dolar oldu.

TCMB 2022 itibarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılayabileceğini açıklamıştı. Daha önce TCMB rezervlerinden, neredeyse tamamı BOTAŞ'a ait olan enerji ithalatçısı KİT'lerin döviz ihtiyaçları karşılanıyordu.