TCMB, kuruluşunun 91'inci yıl dönümünü kutluyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kuruluşunun 91'inci yıl dönümünü kutluyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), kuruluşunun 91'inci yıl dönümünü kutluyor.
TCMB'nin Twitter hesabından yayınlanan mesaja göre, milli sermayeyle kurulan TCMB, 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyetlerine başladı.
1955 yılında banknot matbaası kuruldu ve TCMB kendi banknot matbaasına sahip sayılı merkez bankaları arasına girdi.
TCMB, 1980'li yıllarda modern anlamda para ve döviz piyasalarının kurulmasına öncülük etti.
Mesajda, "Merkez Bankası nitelikli insan kaynağı, köklü kurum kültürü ve güçlü teknik kapasitesi ile Türkiye ekonomisinin büyümesi ve sağlamlığının artırılması için çalışmalara devam etmektedir" denildi.