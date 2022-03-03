TCMB net rezervleri 1,6 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 25 Şubat itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 618 milyon dolar düşüş ile 18 milyar 189 milyon dolara geriledi. Analistler Rusya Ukrayna çatışması başlamasıyla birlikte içeride kur yükselişinin sınırlanabilmesi için açıklama yapılmaksızın döviz satışı yapıldığını dile getiriyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 25 Şubat haftasında 867 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası’nın swap hariç net döviz rezervi de eksi 42.9 milyar dolar olarak kaydedildi. 18 Şubat haftasında bu rakam eksi 43.2 milyar dolar seviyesindeydi. Verilere göre, 25 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri de 2 milyar 582 milyon dolar azalışla 70 milyar 200 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Şubat'ta 72 milyar 782 milyon dolar seviyesindeydi.