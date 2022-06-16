TCMB net rezervleri 2,4 milyar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri 10 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 228 milyon dolar gerileyerek 61 milyar 460 milyon dolardan 60 milyar 788 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 41 milyar 280 milyon dolardan 41 milyar 725 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 102 milyar 741 milyon dolarken 102 milyar 513 milyon dolar oldu.

Net rezervler 8,15 milyar dolara indi

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyar 365 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 10 milyar 517 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 10 Haziran ile sona eren haftada 8 milyar 152 milyon dolara geldi. Böylece net rezervleri geçen ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.