TCMB olağan genel kurulu ertelendi
TCMB, yarın yapılacağı duyurulan 88. Hesap dönemi olağan genel kurul toplantısının ertelendiğini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yarın yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısını ileri bir tarihe erteledi.
Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
"Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan bankamız 88. Hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir."