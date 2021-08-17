TCMB, Özbekistan Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Özbekistan Cumhuriyet Merkez Bankası ile iki ülke arasında merkez bankacılığıyla ilgili konularda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.
Merkez Bankası (TCMB) Özbekistan ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı.
TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Özbekistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2 Ağustos 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır" denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
"Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."