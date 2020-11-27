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TCMB piyasaya yaklaşık 44 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen repo ihaleleriyle piyasayı yaklaşık 44 milyar lira fonladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira, 4 Aralık vadeli repo ihalesi ile 29 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhalelere toplam 92 milyar 59 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 15 olurken, 2 Aralık vadeli repo ihalesinde bileşik faiz yüzde 16,17, 4 Aralık vadeli repo ihalesinde bileşik faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.