TCMB, reeskont ve avans işlemleri faizini düşürdü

ANKARA (DÜNYA) - Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17,25 olarak belirledi. Uygulamadaki faiz 18,50 düzeyindeydi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, Merkez Bankası vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 18,25 olarak tespit etti. Bunda da önceki oran yüzde 19,50 düzeyindeydi.