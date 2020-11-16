TCMB repo ihalesinde yüzde 14,99 ile 10 milyar lira verdi
Merkez Bankası, 14 Aralık vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesiyle piyasayı yüzde 14,99 basit faiz oranıyla 10 milyar TL fonladı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 14 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.
İhaleye, 35 milyar 375 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,98, 14,99 ve 15,01 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16,06, 16,07 ve 16,10 seviyesinde gerçekleşti.