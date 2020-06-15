TCMB repo ihalesiyle piyasaya 1 milyar lira verdi
Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 22 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar lira verdi.
İhaleye 4 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.