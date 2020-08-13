TCMB repo ihalesiyle piyasaya 20 milyar lira verdi

13 Ağustos 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) miktar yöntemiyle düzenlediği 14 Eylül vadeli repo ihalesine 139 milyar 550 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 10,75, 10,96 ve 11,10 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 11,29, 11,52 ve 11,68 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB, bugün bir hafta vadeli repo ihalesi açmamıştı.

Kaynak: AA