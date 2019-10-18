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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün düzenlediği 25 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar lira verdi.

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 4 milyar lira verdi
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 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 3 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi.

İhaleye 6 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

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