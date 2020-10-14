TCMB, repo ihalesiyle yüzde 13,22'den fonladı

14 Ekim 2020

TCMB geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 13,22 basit faizle 10 milyar TL verdi. İhalede basit getiriler bankanın faiz koridorunun en üstünde bulunan yüzde 13,25 seviyesindeki GLP faizine yakın oluşmaya devam ediyor.

TCMB'nin 11 Kasım vadeli repo ihalesine 40,5 milyar lira teklif geldi.

TCMB fonlama kompozisyonunu sıkılaştırma yaparak TL'yi ve dolayısıyla enflasyonu sınırlamak adına kullanılıyor.

TCMB'nin fonlama kompozisyonunun en üst sınırı şimdilik yüzde 13,25 ile geç likidite penceresi tarafından belirleniyor. Gecelik faizlerdeki yükseliş zamanla ortalama fonlama maliyetine de yansıyor.

Verilere göre TCMB sıkılaştırmasını artık faiz koridorunun üst bandı (yüzde 11,75) ile GLP (yüzde 13,25) arasında şekillendiriyor.

Piyasada "cezalandırma faizi" olarak bilinen ve geçmişte günlük işlemlerde kullanmasının eleştirldiği yüzde 13.25'lik GLP repo bugün fonlama kompozisoyununda yer almıyor. Ancak GLP kullanılmadan gecelik faizler GLP seviyesine yakınsıyor.

Ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla 10 baz puan daha yükselerek yüzde 12,03'e çıktı. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında yüzde 7,4'ün altında idi.

Böylece fonlama maliyeti ilk kez mevcut enflasyonun üzerine çıkmış durumda. TCMB'nin politika faizi yüzde 10,25 faiz koridorunun üst bandı yüzde 11,75, geç likidite penceresi faiz oranı ise yüzde 13,25 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon ise Eylül'de yüzde 11,75 seviyesinde.