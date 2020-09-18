TCMB, repo tutarını 10 milyar TL'ye yükseltti

18 Eylül 2020

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde gerçekleştirdiği geleneksel yöntemli repo ihalesinde tutarı 10 milyar TL olarak belirledi.

TCMB dün 17 Ağustos'tan beri 10 milyar TL olarak gerçekleştridiği tutarı 5 milyar TL'ye düşürmüştü.

TCMB'nin bugünkü repo ihalesinde vade 16 Ekim olarak belirlendi.

16 Ekim vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesine 31 milyar TL teklif geldi



Merkez Bankası, bugün düzenlediği 16 Ekim vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesi ile piyasayı 10 milyar TL fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 30 milyar 950 milyon TL teklif geldi.

İhalede en düşük faiz bileşik yüzde 11,85 ortalama yüzde 11,89, ve en yüksek faiz ise yüzde 12,02 seviyesinde gerçekleşti.



Basit faizler ise en düşük yüzde 11,25, ortalama yüzde 11,28 ve en yüksek ise yüzde 11,40 oldu. Geleneksel repo ihalesinde faiz piyasa tarafından belirleniyor.