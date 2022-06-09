TCMB rezervleri 1,7 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 175 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 61 milyar 285 milyon dolar olan rezervler, 3 Haziran ile sona eren haftada 61 milyar 460 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 41 milyar 611 milyon dolardan 41 milyar 280 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 102 milyar 897 milyon dolarken 102 milyar 741 milyon dolar oldu.

Net rezervler azaldı

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 1 milyar 672 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 12 milyar 189 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 3 Haziran ile sona eren haftada 10 milyar 517 milyon dolara geldi.