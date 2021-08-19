TCMB rezervleri 39 ayın zirvesinden geriledi

Bir önceki haftada 109 milyar doları aşarak 39 ayın zirvesine çıkan Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar dolarlık düşüşle 107 milyar 99 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 67 milyar 736 milyon dolar olan rezervler, 13 Ağustos ile sona eren haftada 380 milyon dolar düşüş gösterdi ve 67 milyar 356 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 41 milyar 275 milyon dolardan 39 milyar 743 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 109 milyar 10 milyon dolardan 107 milyar 99 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü. Aynı haftada toplam rezervler ise 135 milyar 638 milyon doları görmüştü.

Net uluslararası rezervler 1 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, geçtiğimiz hafta 25 milyar 184 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 13 Ağustos ile sona eren haftada 24 milyar 115 milyon dolara geldi