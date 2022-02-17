TCMB rezervleri 514 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 600 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 75 milyar 716 milyon dolar olan rezervler, 11 Şubat ile sona eren haftada 75 milyar 116 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 38 milyar 939 milyon dolardan 39 milyar 772 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 114 milyar 656 milyon dolarken 114 milyar 848 milyon dolar oldu.

Net rezervler 514 milyon dolar geriledi

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 514 milyon dolar düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 16 milyar 331 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 11 Şubat ile sona eren haftada 15 milyar 817 milyon dolara geldi.