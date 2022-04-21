TCMB rezervleri 824 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri geçen haftaya göre 1 milyar 319 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 67 milyar 718 milyon dolar olan rezervler, 15 Nisan ile sona eren haftada 69 milyar 37 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri 109 milyar 913 milyon dolarken 112 milyar 297 milyon dolar oldu.

Net rezervler 824 milyon dolar arttı

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 824 milyon dolar artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta 18 milyar 304 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 15 Nisan ile sona eren haftada 19 milyar 128 milyon dolara geldi.