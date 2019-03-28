TCMB rezervleri geçen hafta 2 milyar dolar azaldı

28 Mart 2019

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, TCMB'nin brüt döviz rezervi 22 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 2.39 milyar dolar azalışla 71.4 milyar dolara geriledi.

Altın rezervleri 22 Mart itibarıyla 331 milyon dolar artışla yaklaşık 21 milyar dolara, toplam rezerv ise 2.06 milyar dolar düşüşle 92.4 milyar dolara geriledi.

Öte yandan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, bugün AA'ya yaptığı açıklamada rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi olduğunu, son bir hafta içinde toplam rezervin tüm kalemlerde gözlenen 4.3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96.7 milyar dolara ulaştığını söyledi.

TCMB'nin ülke rezervlerinin güçlendirilmesini ve etkin yönetilmesini hedeflediğine işaret eden Çetinkaya, net rezervlerin ise aynı dönemde 2.4 milyar dolar artışla yaklaşık 28.6 milyar dolar olduğunu söyleyerek, "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir" dedi.

Kaynak: Reuters