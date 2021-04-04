TCMB rezervlerine SDR'den ek 6,4 milyar dolar gelebilir

Uluslararası Para Fonu’nun başta ABD’nin katkısıyla üye ülkelere özel çekme hakları (SDR) sistemi üzerinden toplam 650 milyar dolar değerinde IMF fonu aktarması, yüzde 0,98 kotaya sahip TCMB’nin döviz rezervine de yaklaşık 6,4 milyar dolar ekleyebilir. Mevcut kota doğrultusunda TCMB brüt rezervlerinde SDR üzerinden 1 milyar 576 milyon dolarlık IMF parası bulunuyor.

IMF kredilerinin aksine herhangi bir koşul bulunmayan SDR çekme hakları, uzmanlara göre pandemi nedeniyle döviz rezervlerinde erime yaşayan Türkiye gibi ülkeler için önemli bir finansal katkı sağlayabilir.

Görüşmeleri hala süren yeni fonun haziranda duyurulması öngörülüyor. Bir SDR halen 1,418 ABD dolarına ve 11,58 TL’ye denk durumda. Öte yandan özellikle düşük gelirli ülkelere destek olması gereken SDR’de en yüksek kotaların en zengin ülkelere ayrılmış olması nedeniyle eleştiriler de yapılıyor.

Ayrıca bugün bahar toplantıları başlayan IMF ve Dünya Bankası’nın yarın yeni ekonomik büyüme tahminlerini açıklaması bekleniyor