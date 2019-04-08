TCMB swap piyasasında TL faizi düşürüldü

08 Nisan 2019

Merkez Bankası bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında bugün TL faizi yüzde 24'e çekildi. TCMB Cuma günü ilgili piyasada TL faizini yüzde 25.50 olarak belirlemişti.

TCMB geçen iki haftada kademeli olarak attığı adımlarda döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkarmıştı. İlgili piyasada kullanımın artması TCMB rezervlerinde de kullanıma paralel artış olarak yansıyor.

Bu arada Merkez Bankası 22 Mart'tan bu yana ilk kez miktar bazlı repo ihalesi açtı. Bugün 16 milyar TL tutarında 15 Nisan vadeli miktar bazlı repo ihalesi açan TCMB, 22 Mart'ta "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklamasını yapmış ve o tarihten bu yana 11 iş gününde repo ihalesi açmamıştı.