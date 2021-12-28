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TCMB, vadeli döviz satım ihale tarihlerini açıkladı

TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimini yayımladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimini yayımladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, takvim şu şekilde olacak:

Tarih

1 Ay Vadeli

3 Ay Vadeli
29 Aralık 2021 Çarşamba 100 100
30 Aralık 2021 Perşembe    
31 Aralık 2021 Cuma    
3 Ocak 2022 Pazartesi    
4 Ocak 2022 Salı 100 100
5 Ocak 2022 Çarşamba    
6 Ocak 2022 Perşembe    
7 Ocak 2022 Cum    