TCMB, vadeli döviz satım ihale tarihlerini açıkladı
TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimini yayımladı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimini yayımladı.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, takvim şu şekilde olacak:
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Tarih
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1 Ay Vadeli
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3 Ay Vadeli
|29 Aralık 2021 Çarşamba
|100
|100
|30 Aralık 2021 Perşembe
|31 Aralık 2021 Cuma
|3 Ocak 2022 Pazartesi
|4 Ocak 2022 Salı
|100
|100
|5 Ocak 2022 Çarşamba
|6 Ocak 2022 Perşembe
|7 Ocak 2022 Cum