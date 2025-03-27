TCMB verileri açıkladı: Yabancılardan 9,5 ayın en büyük hisse satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Mart haftasına ait menkul kıymet istatistiklerini duyurdu.

Açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcılar bu dönemde 443,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 439,5 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi.

Ayrıca, hisse senedi satışının 7 Haziran 2024 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü.