TCMB verileri açıkladı: Yabancılardan 9,5 ayın en büyük hisse satışı
Yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki hareketleri dikkat çekti. 21 Mart haftasında hisse senedi satışları son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. TCMB verilerine göre, yatırımcılar 443,8 milyon dolarlık hisse ve 439,5 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 21 Mart haftasına ait menkul kıymet istatistiklerini duyurdu.
Açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcılar bu dönemde 443,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 439,5 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi.
Ayrıca, hisse senedi satışının 7 Haziran 2024 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü.