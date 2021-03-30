TCMB, yatırımcılarla bir araya geliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), başkanlıkta yaşanan görev değişiminin ardından ilk kez yatırımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor.



1 Nisan'da TCMB yerli ve yabancı yatırımcılara "Makroekonomik görünüm ve para politikası" başlığıyla videokonferans yöntemiyle bir sunum gerçekleştirecek. Bloomberg HT'nin gördüğü davet metnine göre TCMB 1 Nisan'da saat 14'te yurtiçi yerleşik ekonomistlerle, 16'da ise yurtdışı yerleşik ekonomistlerle bir araya gelecek.