TCMB yeniden geleneksel repoya döndü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 2 Kasım vadeli repo ihalesi açtı. Açılana ihaleye 41 milyar 380 milyon liralık teklif gelirken ortalama bileşik faiz yüzde 13,33 oldu.

Son geleneksel ihale 24 Eylül'de yapılmıştı

Merkez Bankası, son olarak 24 Eylül'de geleneksel yöntemle repo ihalesi açmıştı. O tarihte 38 milyar 550 milyon liralık teklifin geldiği ihalede piyasa yüzde 12,23 bileşik faizle 10 milyar lira fonlanmıştı.