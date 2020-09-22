TCMB, yüzde 11,4'le 10 milyar lira fonladı

22 Eylül 2020

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde geleneksel yöntemle 10 milyar TL fonlama sağladı. İhalede faiz düne göre yaklaşık 10 baz puan yükseldi.

İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.36, ortalama yüzde 11.4, en yüksek yüzde 11.41 oldu. Dün en düşük basit faiz yüzde 11.26, ortalama yüzde 11.29 olmuştu.

TCMB'nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti CBTWACF= 16 Temmuz'da politika faizinin 90 baz puan altına yani yüzde 7.34'e kadar gerilemişti. TCMB sıkılaştırma adımlarıyla fonlama maliyetini iki hafta önce yüzde 10.16'ya kadar yükseltti.

Fonlama maliyetindeki yükseliş daha sonra bir süre yüzde 10.15 etrafında durdu ancak yükseliş geçen hafta başladı bu hafta belirginleşti. Fonlama maliyeti dün yüzde 10.61 oldu.

TCMB'nin bu hafta PPK kararı piyasada yakından takip ediliyor. TCMB mevcut faiz koridorunda sıkılaştırmanın sonuna yaklaşması nedeniyle sıkılaştırmanın üst sınırını belirleyen geç likidite penceresi faizi de yakından izleniyor. yüzde 11.25 seviyesindeki geç likidite penceresi depo ve repo piyasasında dün yaklaşık 20 milyar TL kullanım gerçekleşti.