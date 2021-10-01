TCMB'de 7 EKim'de yatırımcılarla toplantı yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yatırımcı, ekonomist ve analistlerle 7 Ekim'de toplantı düzenleyecek. TCMB, piyasa ile iletişimi daha sağlıklı sağlamak amacıyla Analist Toplantıları düzenliyor.

Bu toplantılarda katılımcıların genel makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar, bankacılık gibi çeşitli konulardaki teknik içerikli soruları cevaplanıyor.

TCMB toplantıları, "Merkez Bankasının açık, şeffaf ve eş zamanlı iletişim politikası uygulamalarını tamamlayıcı niteliktedir." şeklinde değerlendiriyor.

Bu yıl 7 toplantı düzenleyen TCMB, 8. toplantısını 7 Ekim tarihinde gerçekleştirecek. Daha önce 6 ve 7 Ekim ve yüz yüze yapılacağı açıklanan toplantı, yapılan revizyonla 7 Ekim tarihinde ve videokonferans yöntemiyle düzenlenecek.

TCMB, 23 Eylül'de gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında faizi piyasaların beklemediği bir şekilde 100 baz puan indirerek yüzde 18,00'e çekmişti.