TCMB'de Olağan Genel Kurul 29 Mart'ta

TCMB olağan genel kurul toplantısını 29 Mart'ta yapacak. Toplantıda 2021 yılı kârından temettü dağıtılması ve banka meclisinde iki koltuğa seçim yapılacak.

TCMB Şubat başında yaptığı olağanüstü genel kurul toplantısıyla 2021 ve 2020 yılı kârından 45 milyar TL'yi kâr payını avans olarak ve 4.3 milyar TL ihtiyat akçesini Hazine başta olmak üzere hissedarlara dağıtma kararı almıştı. Read full story

TCMB tarafından yapılan açıklamada, genel kurulun 2021 yılı kâr dağıtım teklifini ve banka meclisinin 30 Nisan'da boşalacak iki üyeliğinin seçimi olmak üzere gündem madeelerini ele alacağı belirtildi.