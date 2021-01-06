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TCMB'den 1 milyar dolarlık swap işlemi

TCMB'nin 1 Ay vadeli döviz karşılığı TLSwap ALIM ihalesinde 3,382 milyar dolar teklif geldi. İhalede bu tekliflerin 1 milyar dolarlık kısmı kabul edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankasının açtığı döviz karşılığı TLSwap alım ihalesinde 3,382 milyar dolar teklif geldi. 2021-01-07 valörlü, 2021-02-09 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu. İhalede swap oranı en düşük 1057,00 ortalama 1071,72 en yüksek 1085,00 şeklinde oluştu. Tekliflerin ortalaması 1043,75 olarak gerçekleşti.