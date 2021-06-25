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TCMB'den 1,5 milyar dolarlık swap ihalesi

TCMB 3 Ay vadeli döviz karşılığı TLSwap ALIM ihalesinde 3,22 milyar dolar teklif geldi. İhalede gerçekleşen tutar ise 1,5 milyar dolar oldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankasının açtığı döviz karşılığı TLSwap ALIM ihalesinde 3,22 milyar dolar teklif geldi. 2021-06-28 valörlü, 2021-09-27 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1,5 milyar dolar oldu. İhalede swap oranı en düşük 4066,00 ortalama 4077,38 en yüksek 4087,00 şeklinde oluştu. Tekliflerin ortalaması 4058,94 olarak gerçekleşti.