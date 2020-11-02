TCMB'den bir 'sıkılaştırma' adımı daha

02 Kasım 2020

Merkez Bankası, haftaya yeni bir sıkılaştırma adımıyla başladı. 3 Kasım’dan geçerli olmak üzere Merkez Bankası bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlandı.

Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durduruldu.

Söz konusu adımlar çerçevesinde, TCMB APİ kapsamında gecelik borç verme faiz oranı olan yüzde 11,75 seviyesinden fonlama yapmayacak.

Ve bu kanaldan yapılan 25-30 milyar lira seviyesindeki borçlanma da GLP ve daha yüksek faizli geleneksel fonlamaya kaydırılacak.

Borsa İstanbul'daki repo piyasasına gecelik likiditeyi geçen hafta cuma günü durdurarak likidite kanalıyla para politikasında ek sıkılaştırma yapan ve fonlama faizlerini yükselten TCMB, bu son adımıyla bankaların daha düşük gecelik faizle sağladığı fonlamanın bir kanalını daha kısmış oldu.

Fonlama maliyeti yüzde 13,40'a çıktı

Merkez Bankası, cuma günü de BIST repo piyasasında fonlamayı sıfırlamıştı. Fonlama kompozisyonundaki bu değişimin etkisiyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde perşembe gününe göre 32 baz puanlık artış yaşandı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti bu yükselişle cuma günü yüzde 13,40 oldu.

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