TCMB'den döviz tevdiat artışına karşı önlem

02 Ocak 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasına başlıyor. Bu hamle ile döviz tevdiat hesabı tutmanın maliyetini artıran TCMB, son zamanlarda artan döviz tevdiat hesaplarını azaltmayı hedefliyor.

Bloomberg HT'nin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre; ABD Doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD Doları cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık %0.025 (binde 25) oranında komisyon alınması,

Euro ve ABD Doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD Doları dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık % 0,0025 (on binde 25) komisyon alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu uygulama, tesisi 10/01/2020 tarihinde başlayacak olan 27/12/2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

Düzenleme kapsamında yurt içindeki mevduat/katılım fonları tutarları üzerine komisyon uygulanıyor. Altın hesapları düzenleme kapsamında hariç tutuluyor. Bu kapsamda düzenleme ters dolarizasyon süreci destekleyici bir nitelikte..

Geçtiğimiz dönemde de euro cinsi hesaplar için benzer bir komisyon uygulaması gerçekleştirilmişti.

"Dolarizasyona karşı önlem"

Yeni düzenleme ile ilgili DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan bankacılar, bu hamleyi kısaca şu şekilde özetledi;

Döviz tevdiat hesabı tutmayı banka açısından pahalı hale getiren TCMB, döviz tevdiat hesabı zorunlu karşılıklarından komisyon alacak. Komisyon oranı dolar hesaplarında binde 25, dolar dışı dövizlerde on binde 25 olarak uygulanacak. Amaç, artan döviz tevdiat hesaplarını çözmek.

Bankalarda tutulan mevduatların bir kısmının zorunlu karşılık olarak Merkez Bankası hesabında bulundurulduğunu hatırlatan Marbaş Menkul Değerler FX Müdürü Soner Kuru, şunları söyledi; "Merkez Bankası bu zorunlu karşılıklarla hem piyasa likiditesini kontrol ediyor, hem de sistemik riskleri kontrol etme imkânı elde ediyor. Son dönemde yabancı para mevduatlarda görülen yükseliş, özellikle Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki faiz artırımından sonra biraz daha hızlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yabancı para zorunlu karşılık oranlarında bir artışa gidilmiş ve böylece bankaların yabancı para mevduat maliyetlerinin artması sağlanmıştı. Şimdi son kararla Merkez Bankası'nda tutulan bu zorunlu karşılıklardan komisyon alınmasıyla, önceki adımlara paralel olarak bankaların yabancı para mevduat maliyetlerinin artırılması amaçlanıyor. Bu şekilde piyasadaki dolarizasyonun önlenmeye çalışıldığını düşünüyoruz."

"Döviz tevdiat hesaplarının maliyeti artacak"

Bu adım ile Merkez Bankası'nın bankalardan aldığı zorunlu karşılıklardan bir de komisyon kesmeye başlayacağını belirten Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise şu değerlendirmede bulundu; "Döviz tevdiat artışının önü kesilmeye çalışılıyor. Döviz tevdiat hesabı tutmanın maliyeti artacak. Amaç, banka maliyetini tasarruf sahibine yansıtsın, o da döviz tevdiatları çözsün. Yani, TCMB "dedolarizasyon" yapma amacında."