TCMB'den faiz indirimi sonrası ilk mesajlar

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında öncü göstergelerin üçüncü çeyrek iktisadi faaliyette iç talebin de etkisiyle güçlü seyire işaret ettiğini söyledi. Kavcıoğlu, "Finansman koşullarına daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu'nun mesajlarının devamı şöyle:

- Yılın geri kalanında cari işlemlerdeki iyileşme devam edecek.

- Hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber istihdam piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz.

- İstihdam piyasası salgın dönemi etkilerini geride bıraktı.

- Finansman koşullarında daha duyarlı olan dayanıklı mal talebinde yavaşlama dikkat çekerken, dayanıksız mal talebinde güçlenme görüyoruz.

- Çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama görüyoruz.

- Öncü göstergeler 3.çeyrekte iktisadi faaliyette iç talebin de etkisiyle güçlü seyre işaret ediyor.

- Arızi unsurlar ortadan kalktıkça enflasyonda geçici etkilerin de ortadan kalkacağını beklemekteyiz.

- Mevcut durumda ihracattaki güçlü seyir, ithalatta miktar bazlı yavaşlama ve altın ithalatındaki kayda değer düşüş dengede devam eden iyileşmeyi destekliyor.

- Kredi büyümesi belirgin yavaşlamaya işaret ediyor.

- Para politikası duruşumuzu belirlerken, çeşitli unsurların ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdik.

- Rezervlerimiz 85 milyar dolar seviyesinden 122 milyar dolar seviyesine ulaştı, kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz.

- Yıl başına göre TL mevduat 300 milyar TL'ye yakın artış kaydetti, döviz mevduatı ise görece sınırlı bir artış sergiledi.