TCMB'den ikinci swap hamlesi

28 Mart 2019

Merkez Bankası bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında, vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

Geçen hafta ilgili sınır yüzde 10 olarak uygulanırken bu hafta başında ise sınır yüzde 20'ye yükseltilmişti.

TCMB'nin bankalara ilettiği yazıda limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da belirtildi. İlgili piyasada kullanımın artması TCMB rezervlerine de kullanıma paralel artış olarak yansıyor.

Bu işlem, TCMB tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması anlamına geliyor.

Öte yandan bu adım, son günlerde sert artışlarla gündeme gelen Londra swap piyasasını etkileyecek bir aksiyon değil.

Konuya ilişkin değerlendirmesinde TEB Yatırım/BNP Paribas Stratejisti Işık Ökte, söz konusu adımın bankacılık sisteminin TL likiditesini artırıcı bir hareket olduğunu söyledi.

Ökte, "Bankalar Merkez'de FX park edip lira alıyorlar ve TCMB bu sabah her bankanın line'ı ne kadarsa bunu yüzde 10 oranında artırdı. Dolarizasyonun devam ettiği mevduat hesaplarında, TCMB bu aksiyonla brüt FX rezervlerini artırmayı ve bankaların lira likidite yaratma kabiliyetini artırmayı amaçlamaktadır" görüşünü dile getirdi.