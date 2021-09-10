TCMB'den izinsiz ödeme hizmeti uyarısı

Merkez Bankası, bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulmasının suç olduğunu bildererek, "TCMB tarafından izinsiz faaliyet gösteren işletmeler ve kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını teminen ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulmaktadır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar hakkında bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” uyarınca ödemeler alanını düzenlemekle ve denetlemekle görevlendirilmiştir.

Son zamanlarda ilgili mevzuatın gerektirdiği izin ve yetkiler olmadan bir kısım işletmeler ve kişiler tarafından para transferi ve fatura ödemeleri hizmetlerine aracılık edildiği ve bu amaçla üçüncü kişilerden para tahsil edildiği yönünde ihbar ve şikâyetler alınmaktadır. Tahsilatı yapılmış fonların ödemelerde kullanılmayıp mağduriyet yaratıldığına yönelik yoğun bildirimler ile karşılaşılmaktadır.

Ülkemizde ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi ancak gerekli lisansların alınmış olması şartıyla mümkündür. Bankalar, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) ile faaliyet izni almış ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları tarafından ödeme hizmetleri yerine getirilebilmektedir. Para transferi, fatura ödemelerine aracılık edilmesi ve benzeri ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşlar TCMB internet sitesinde liste halinde ilan edilmektedir. Ödeme hizmeti sunmaya yetkili olduğu kesin tespit edilemeyen kişilere itibar edilmemesi ve bunlar aracılığı ile herhangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca, bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur. TCMB tarafından izinsiz faaliyet gösteren işletmeler ve kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını teminen ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların dışında ödeme hizmeti alınmaması ve yasal olmayan ödeme hizmeti sunulması iddialarının TCMB’ye bildirilmesi olası mağduriyetleri önleyecektir.

Gerekli lisanslar ile izin ve yetkileri olmaksızın ödeme ve elektronik para kuruluşu veya bunların yetkili temsilcisi gibi davranan işletme ve kişilerle karşılaşılması halinde, TCMB internet sitesinde yer alan iletişim sekmesini (TCMB-Sorularınız İçin) veya e-Devlet üzerinden TCMB’ye Sorun sekmesini kullanarak ihbarda bulunulması, TCMB tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulabilmesi bakımından önem arz etmektedir."