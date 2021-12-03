TCMB'den kurlara bir müdahale daha geldi

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Güne sakin başlayan döviz kurları gün ortasına doğru yeniden yükselişe geçti. Tarihi zirvelerini güncelleyen kurlara TCMB'den müdahale geldi. Doğrudan satış yöntemiyle yapılan müdahale sonrası kurlar yüzde 3,5 civarı değer kaybetti. Ancak müdahelnin etkisi kısa sürdü.

Sabah saatlerinde 13,65-13,70 bandında değerlenen dolar/TL, 13,89 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/TL ise 15,70'e dayandı.

Müdahalenin artından 13,45'e kadar çekilen dolar/TL, saat 17.00 itibariyle 13,80 seviyesinde yer aldı.

İkinci müdahale 250 milyon dolar civarında olabilir

Merkez Bankası'ndna müdahaleye ilişkin yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Piyasa işlemcilerinden yapılan öngörülerde bugün müdahalenin 250 milyon dolar civarında olabileceği belirtiliyor. Satış yaparken kurdaki gerilemeyle kurumsal talebin artış gösterdiği ve kurların yeniden yukarı dönmesinde bu talebin etkili olduğu düşünüyor.

İlk müdahale etkisiz kalmıştı

Merkez Bankası, çarşamba günü de kurlara müdahale etmişti. Piyasa tahminlerine göre 1 milyar dolar civarı olan ilk müdahale sonrası kurlar 13,88 seviyelerinden 12,50 liranın altına inmişti. Çarşamba günkü müdahale sonrası dolar/TL'de kaybın büyük bir kısmı gün içerisinde geri verilmişti.

"Piyasaların kafası karışıyor"

Merkez Bankası'nın ikinci müdahalesini değerlendiren Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli, BloombergHT televizyonunda yaptığı açıklamada, piyasaların kafa karışıklığı yaşadığını vurguladı. Özavcı, "Kurlardan rahatsız değilsek neden müdahale ediyoruz, eğer rahatsızsak faiz indirimi hususunda neden hala masada oturuyoruz. Bunu anlamlandırmakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankasının müdahalesinde amaç satıcı tarafındaki eksiklliği gidermek olmalı ve bu müdahalenin ardından satıcıların da peşinden gelmesini sağlaması gerektiğine dikkat çeken Özavcı, yapılan müdahalelerin oynaklığı arttırdığını hatta yüksek seviyelerdeyken satmak isteyenlerin dahi oynaklık nedeniyle satmaktan vageçtiğini dile getirdi.

Borsa İstanbul 1.900 puanın üzerinde

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'nde ise işlemler rekor seviyelerde gerçekleştiriliyor. 1.900 puanı aşan BİST 100, dünkü kapanışa göre yüzde 1,5'in üzerinde primli.

Kavcıoğlu'ndan faiz mesajına rağmen TL'de baskı sürüyor

TL'nin sadece Kasım ayında yüzde 28'i aşan değer kaybıyla birlikte, enflasyonun önümüzdeki aylarda 10 puan yükselerek yüzde 30'lara yükselmesi beklenirken, TCMB Aralık ayında son bir faiz indirimi yaptıktan sonra gelecek yıl indirimlere son vereceğinin sinyalini dünkü yatırımcı toplantısında verdi.

Faiz indirimlerinin gelecek yıl duracağı sinyali dışında hükümet ve TCMB'den TL'deki değer kaybını durduracak bir açıklama gelmemesi, buna ek olarak TCMB'nin döviz piyasasına müdahalede bulunmak için geçtiğimiz yıllara göre çok daha düşük döviz rezervinin bulunması TL'nin daha da değer kaybının sürebileceği endişesini yaratıyor.

Erdoğan bu hafta mecliste yaptığı konuşmasında düşük faiz oranları olmadan yüksek büyüme oranlarının yakalanamayacığını söyleyerek, yüksek ekonomik büyüme ve istihdam artışı üzerine kurulu ekonomi politikası için faizlerin düşük kalmasının elzem olduğuna dikkat çekmişti.