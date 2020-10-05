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TCMB'den yeniden geleneksel repoya döndü

Merkez Bankası, 10 günlük aranın ardından yeniden geleneksel yöntemle repo ihalesi açtı. İhaleye 41 milyar 380 milyon liralık tekli gelirken faiz oranı yüzde 13,33 oldu.

TCMB'den yeniden geleneksel repoya döndü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 2 Kasım vadeli repo ihalesi açtı. Açılana ihaleye 41 milyar 380 milyon liralık teklif gelirken ortalama bileşik faiz yüzde 13,33 oldu.

Son geleneksel ihale 24 Eylül'de yapılmıştı

Merkez Bankası, son olarak 24 Eylül'de geleneksel yöntemle repo ihalesi açmıştı. O tarihte 38 milyar 550 milyon liralık teklifin geldiği ihalede piyasa yüzde 12,23 bileşik faizle 10 milyar lira fonlanmıştı. 

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