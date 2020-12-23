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TCMB'nin 1 ay vadeli swap ihalesine 2,1 milyar dolar teklif

Merkez Bankası'nın 1 ay vadeli döviz karşılığı TLSwap alım ihalesinde 2,122 milyar dolar teklif geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankasının açtığı döviz karşılığı TLSwap ALIM ihalesinde 2,122 milyar dolar teklif geldi.  2020-12-24 valörlü, 2021-01-27 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu.

İhalede swap oranı en düşük 1075,40 ortalama 1103,01 en yüksek 1133,00 şeklinde oluştu.
Tekliflerin ortalaması 1058,32 olarak gerçekleşti.