TCMB'nin 1 ay vadeli swap ihalesine 2,1 milyar dolar teklif

Merkez Bankasının açtığı döviz karşılığı TLSwap ALIM ihalesinde 2,122 milyar dolar teklif geldi. 2020-12-24 valörlü, 2021-01-27 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu.



İhalede swap oranı en düşük 1075,40 ortalama 1103,01 en yüksek 1133,00 şeklinde oluştu.

Tekliflerin ortalaması 1058,32 olarak gerçekleşti.