TCMB'nin 3 ay vadeli swap ihalesine 3,5 milyar dolarlık teklif

Merkez Bankasının açtığı döviz karşılığı TLSwap alım ihalesinde 3,491 milyar dolar teklif geldi.

2021-02-01 valörlü, 2021-05-03 vadeli ihalede gerçekleşen tutar 1 milyar dolar oldu. İhalede swap oranı en düşük 3073,32 ortalama 3091,40 en yüksek 3105,76 şeklinde oluştu. Tekliflerin ortalaması 3043,66 olarak gerçekleşti.