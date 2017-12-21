TCMB'nin altın rezervi arttı

21 Aralık 2017

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 15 Aralık ile biten haftada, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 914 milyon dolar azalarak 91 milyar 110 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 8 Aralık ile biten haftada 92 milyar 24 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 207 milyon dolar artışla 22 milyar 265 milyon dolardan 22 milyar 472 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 707 milyon dolar azalışla 114 milyar 289 milyon dolardan 113 milyar 582 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA