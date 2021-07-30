TCMB'nin brüt döviz rezervi yarım günde 218 milyon dolar azaldı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bayram tatili nedeniyle geçen hafta açıklaması gereken haftalık para banka verilerini dün açıklamıştı. MB, bugün de bayram haftasına (16 Temmuz) ilişkin para banka ve menkul kıymet verilerini açıkladı. Bayram haftasında sadece 19 Temmuz Pazartesi günü işlem yapılmıştı.

Brüt döviz rezervler bir günde 218 milyon dolar azaldı

TCMB'nin bugün açıkladığı verilere göre, 16 Temmuz haftasında 62 milyar 880 milyon dolar olan rezervler, 19 Temmuz ile sona eren haftada 62 milyar 662 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 42 milyar 8 milyon dolardan 41 milyar 778 milyon dolar seviyesine geldi. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 104 milyar 888 milyon dolardan 104 milyar 440 milyon dolar seviyesine geldi.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini gördü.

Vatandaşların döviz hesabı 315 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 229 milyar 999 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 19 Temmuz ile sona eren haftada 230 milyar 314 milyon dolara geldi.